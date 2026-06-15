Девушка бесследно исчезла в Улан-Удэ перед бизнес-встречей

32-летняя жительница Иркутска уехала в Улан-Удэ, где у нее должна была состояться бизнес-встреча, но не вернулась. Ее ищут уже седьмые сутки, сообщает Baza .

Анастасия Ш. занимается продажей запчастей для спецтехники и автомобилей. 8 июня она отправилась в командировку в Улан-Удэ. Девушка хотела встретиться с конкретным человеком «по работе».

По словам родственников, она заранее обговорила время, у нее был запланирован определенный маршрут. Но внезапно девушка изменила планы: она села на рейсовый микроавтобус и уехала в другом направлении. Ее зафиксировали камеры виденаблюдения на остановке.

По словам близких, Анастасия раньше никогда так не поступала. Она всегда выходила на связь, но в этот раз на звонки не отвечает — ее телефон отключен. Девушка бесследно пропала. Сотрудники уголовного розыска ведут ее поиски.

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