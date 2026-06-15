сегодня в 16:59

Дети рыдали в хаосе: карусель «сошла с ума» в парке Краснодарского края

Опасный технический сбой в работе карусели произошел в курортном поселке Архипо-Осиповка Краснодарского края. Во время работы экстремального аттракциона в местном парке развлечений механизм вышел из-под контроля, сообщает Kub Mash .

Карусель, запрограммированная на вращение в одну сторону, внезапно начала хаотично раскачиваться. В результате этого пассажирские сиденья стали на скорости сталкиваться друг с другом.

По факту публикации видеозаписей и жалоб очевидцев в социальных сетях сотрудники прокуратуры Краснодарского края инициировали проведение проверочных мероприятий.

На опубликованной записи сиденья на огромной скорости врезаются друг в друга и ограждение. На фоне слышны детский крик и плач.

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