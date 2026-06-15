Россиянки назвали зависимости главным недостатком мужчин

К зависимостям участницы опроса отнесли алкоголь, азартные игры и другие виды аддикций. Среди других отталкивающих черт они назвали грубость, вспышки злости, скупость, нездоровое отношение к деньгам, лень и отсутствие целей в жизни.

Каждая пятая респондентка не готова мириться с эмоциональной закрытостью и эгоизмом партнера. При этом не все недостатки вызывают резкое неприятие: многие спокойно относятся к тому, что мужчина не умеет готовить или забывает убираться.

Каждая четвертая участница опроса не видит проблемы в том, что партнеру иногда нужно побыть одному. Любовь к видеоиграм и хобби, которые занимают все выходные, для большинства также не критична.

В быту женщин раздражают чавканье, неубранная после себя ванная, еда в кровати, застоявшийся мусорный пакет и привычка долго сидеть в туалете с телефоном.

Многие респондентки заявили, что могут заметить недостатки еще в переписке. Почти каждая вторая считает, что переделать мужчину невозможно: проще принять человека или расстаться. Еще 40% допускают корректировку отдельных привычек, а в полноценное «перевоспитание» партнера верят только 5%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.