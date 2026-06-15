Вандалы осквернили скамью Навального в Хельсинки

сегодня в 18:05

Финское агентство Yle сообщило об акте вандализма со ссылкой на Анну-Софию Карху, представителя Foredi. Эта организация выступила инициатором установки памятного знака.

Карху отметила, что Foredi допускала возможность хулиганских действий в отношении скамьи. При этом полиция Хельсинки заявила, что официальных обращений или сообщений об инциденте не получала.

Мемориальную скамью установили на средства, собранные через кампанию народного финансирования. На проект удалось привлечь 10 тысяч евро.

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