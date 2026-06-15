Тепло выше 20 градусов вернется в Петербург с пятницы

Петербург ждет теплая, но дождливая погода в начале недели. После похолодания температура снова поднимется выше 20 градусов к пятнице, сообщает «Бриф24» .

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в понедельник воздух прогреется выше 20 градусов. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы.

Во вторник осадков станет меньше, но температура начнет снижаться и уже не достигнет 20 градусов. Самыми прохладными днями недели станут среда и четверг.

В эти дни ожидаются дожди и западный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду. Днем температура составит 15-17 градусов.

Ближе к выходным циклон покинет регион, а ему на смену придет антициклон. Он принесет более сухую и теплую погоду, а с пятницы воздух снова сможет прогреваться выше 20 градусов.

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