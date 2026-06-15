ОК и ЦБ РФ объяснят психологию мошенников в проекте «Душевный разговор»

«Одноклассники» (ОК) и Банк России запускают двухнедельный марафон «Душевный разговор», в рамках которого будут рассказывать о том, как работают психологические приемы мошенников.

Проект пройдет в формате доверительных бесед с живыми историями, песнями под гитару и разбором различных ситуаций. В рамка марафона народный артист России Алексей Маклаков и телеведущий и автор группы «Лайфхаки от Нечетова» в ОК Константин Нечетов споют о том, о самых распространенных «крючках», на которые давят мошенники: страх, спешка, жадность, доверие к авторитетам и иллюзия исключительности. Всего они исполнят пять песен-историй.

В каждом опубликованном ролике будет представлена короткая зарисовка из жизни. С помощью нее зрители смогут понять, как именно включаются эмоции и почему в момент давления люди теряют бдительность.

Директор департамента по связям с общественностью Банка России Марина Рылина отметила, что в капкан мошенников попадают многие люди. Аферисты действуют стремительно, запугивают своих жертв, не давая им опомниться.

«Новый проект c „Одноклассниками“, мы рассчитываем, научит людей быстро распознавать мошеннические уловки. В итоге люди сохранят свои сбережения. Для Банка России обеспечение финансовой безопасности людей — абсолютный приоритет», — сказала она.

Пока будет идти марафон, в группе «Финансовая культура» в ОК будут появляться текстовые посты с карточками и опросами, основанные на реальных историях пользователей. В них разберут конкретные приемы давления и популярные схемы: «срочно переведите деньги, иначе пострадают близкие», ложные бонусы и выигрыши, дипфейки, ошибочные переводы и т. д.

Пользователи ОК в рамках проекта смогут установить тематические рамки на фото и поучаствовать в конкурсе частушек.

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