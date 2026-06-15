В России зафиксировали рост спроса на передержку животных в 4 раза

В Петербурге продажи лежанок и игрушек для питомцев выросли втрое

Перед летними поездками россияне стали чаще искать временный уход для домашних животных, сообщает «Бриф24» .

По данным Авито Услуг и Авито Товаров, в апреле–мае спрос на передержку животных в домашних условиях вырос в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Интерес к услугам зоонянь увеличился в 3,5 раза, к выгулу собак — в 2,6 раза.

Авито также отметил рост спроса на выгул кошек на 12%. Владельцы животных стараются заранее подобрать питомцам уход и комфортные условия на время отпуска.

В Петербурге выросли продажи товаров для животных. Игрушки и лежанки покупали втрое чаще, чем годом ранее.

Среди товаров для кошек сильнее всего выросли продажи лотков — в семь раз. Продажи когтеточек увеличились в четыре раза, домиков для животных и мисок — втрое, автопоилок — на 73%.

Переноски за год стали покупать в три раза чаще. Аналитики связывают такую динамику с началом отпускного сезона и поездками с животными. Часть покупателей выбирает товары из ресейл-сегмента: в среднем они стоят примерно на 25% дешевле новых.

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