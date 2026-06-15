Петербург примет конкурс «Лучший водитель троллейбуса» 17 июня

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XXII Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса» пройдет в Петербурге с 17 по 19 июня, сообщает «Бриф24» .

В конкурсе примут участие 43 водителя троллейбуса из разных регионов России. Соревнования пройдут на проспекте Гагарина, уточнили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Петербург представят победители городского этапа Алексей Скворцов и Артем Пазухин из Троллейбусного парка № 1. Водители этого парка 15-й год подряд занимают первые места на ежегодных городских конкурсах.

Организаторы проводят конкурс для повышения безопасности на дорогах и развития культуры безопасного вождения.

Соревнование организует Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта по заказу ФБУ «Росавтотранс», правительства Петербурга и СПб ГУП «Горэлектротранс». Конкурс проходит при поддержке Минтранса России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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