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В Песочном в мусорном баке нашли погибшую собаку и новорожденного котенка

В Песочном на контейнерной площадке в частном секторе нашли погибшую собаку и новорожденного котенка. Жизни животного ничего не угрожает, сообщает «Бриф24» .

В официальном сообществе СК «Легион» во «ВКонтакте» рассказали о выброшенных животных на контейнерной площадке в Песочном.

У собаки зафиксировали травмы головы. Признаков жизни она не подавала.

Под погибшим животным находился новорожденный котенок. Его удалось спасти, сейчас угрозы жизни нет.

Волонтеры вызвали на место полицию. Участковый зафиксировал случившееся.

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