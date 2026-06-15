Не смогла доказать: суд поставил точку в конфликте Бони и экс-невесты Лепса

Суд отказал блогерше Виктории Боне в удовлетворении иска на 3 млн рублей к бывшей невесте Григория Лепса Авроре Кибе. Девушка ранее назвала телеведущую «любовницей, которая продает свое тело богатым мужчинам», сообщает «112» .

Звездный конфликт начался давно. Поводом для иска стали слова Кибы о том, что Боня якобы «всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы и продавала тело». Телеведущая отметила, что это высказывание порочит ее репутацию и подала в суд.

Адвокаты Бони настаивали на том, что Киба сделала конкретное утверждение, а не оценочное мнение. Они показали в суде скриншоты сторис, интервью и публикации в СМИ. Сторона Кибы отвергла обвинения. Она также заявила, что готова предъявить суду материалы, касающиеся личной жизни телеведущей.

В итоге суд отказался взыскивать с Кибы 3 млн рублей. При этом после заседания адвокат Бони Алексей Лунев отметил, что экс-невеста Лепса отказалась от авторства спорных публикаций и не смогла подтвердить озвученные ранее обвинения.

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