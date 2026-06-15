Иномарки утонули в подземном паркинге Москвы из-за потопа

На подземном паркинге в Москве после дождя затопило люксовые транспортные средства. Пользователи Сети делятся видеозаписями, на которых видно, как вода стекает прямо в парковку. Помещение заполнено в половину человеческого роста.

Жидкость текла из потолка. Затоплен Mercedes-Benz, другие машины и мотоциклы, оставленные на парковке.

«Единственное, кому повезло — владелец лодки. Лодка у тебя хороша, братан», — сказал автор видео.

Плавательное средство не утонуло, а поднялось вместе с уровнем воды.

На другой записи от этой же пользовательницы зафиксировано, как мощный поток дождевой и талой воды хлынул прямо с улицы, полностью залив подземные этажи. По свидетельству автора одного из роликов, прибывающая вода целиком затопила как минимум один уровень парковочной зоны, где в этот момент находились автомобили жильцов.

На месте происшествия пострадавшие граждане провели собрание. К паркингу подошли толпы разъяренных владельцев испорченных машин и местных жителей. Они намерены выяснить точные причины инцидента, определить сумму ущерба и решить, что делать раньше.

На соседней площадке, где завершается строительство очередного корпуса и готовится плановое переселение граждан, обстановка пока остается стабильной. Вода уже ушла, а рабочие продолжают трудиться в стандартном режиме. Не исключено, что из-за аварии и необходимости срочного приведения подземных коммуникаций в порядок сроки сдачи объекта и переселения могут быть скорректированы.

Ранее москвичей предупредили о неделе дождей. Самые сильные осадки идут 15 июня с 15:00 до 17:00 и ожидаются 17 июня.

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