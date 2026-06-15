Земля избежала магнитной бури после солнечной вспышки

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С 15 по 21 июня геомагнитная обстановка будет спокойной

Земля избежала сильной магнитной бури после недавней солнечной вспышки. С 15 по 21 июня геомагнитная обстановка будет спокойной, сообщает MIR24.TV .

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН уточнили, что магнитных бурь не ожидается 15 и 16 июня, а также до 21 июня включительно.

Ранее ученые зафиксировали сильную солнечную вспышку. Она могла вызвать серьезные возмущения магнитного поля Земли, но ожидаемого воздействия не произошло.

По одной версии, облако солнечной плазмы прошло мимо Земли. Также могли ошибиться данные наблюдений или компьютерная модель с методами искусственного интеллекта.

Магнитные бури возникают, когда потоки заряженных частиц от Солнца взаимодействуют с магнитосферой Земли. Последняя заметная буря наблюдалась 14 июня.

Специалисты считают краткосрочные прогнозы наиболее надежными. Сейчас признаков ухудшения космической погоды нет. Эксперты напоминают, что летом организм обычно легче переносит такие явления из-за солнечного света, свежих овощей и фруктов и более комфортной погоды.

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