Служба помощи при ДТП в Подмосковье обработала 2 747 аварий за неделю

Служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области с 5 по 11 июня помогла участникам 2 747 аварий без пострадавших. Это на 301 случай больше, чем неделей ранее. Водителям оказывают консультации по телефону и в специальных центрах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 5 по 11 июня специалисты службы подключались к оформлению 2 747 ДТП без пострадавших. По сравнению с периодом с 29 мая по 4 июня количество таких аварий выросло на 301.

Служба работает в двух форматах: через горячую линию и в 16 центрах помощи. Сотрудники разъясняют порядок первоочередных действий, помогают оформить европротокол на месте происшествия или в центре.

Всего консультации по оформлению ДТП получили 5 494 водителя. В центрах помощи оформили 1 061 аварию, по телефону специалисты помогли оформить 224 ДТП по европротоколу и 102 — по расписке.

В ведомстве напомнили, что при поломке автомобиля или ДТП без пострадавших необходимо покинуть машину и отойти в безопасное место за пределы проезжей части. После этого следует обратиться по единому номеру 112 — специалисты службы окажут необходимую поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.