Семейную ипотеку могут изменить с 1 июля: что будет со ставками

Введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке может снизить доступность льготных кредитов для части россиян и привести к сокращению спроса на новостройки, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

По его мнению, инициатива формально направлена на поддержку рождаемости, однако ее реальный эффект может оказаться иным.

«Логика понятна: семьи будут мотивировать рожать больше детей ради более выгодной ставки по ипотеке. Но ожидать серьезного демографического эффекта вряд ли стоит. У нас уже есть пример материнского капитала, который помог увеличить рождаемость, но не привел к демографическому буму», — отметил эксперт.

По его словам, более вероятной целью нововведения может стать снижение бюджетных расходов на субсидирование льготных ипотечных программ.

Если для семей с одним ребенком ставка действительно вырастет, например до 12% годовых, доступность кредитов заметно снизится. Дополнительным фактором давления может стать возможное увеличение первоначального взноса, хотя пока подобные изменения официально не подтверждены.

«Однозначно можно сказать, что доступность новостроек для россиян снизится, а вместе с ней сократится и спрос. При этом существенного падения цен ожидать не стоит, поскольку на рынке продолжают действовать другие факторы, в том числе механизмы проектного финансирования строительства», — пояснил Чурилов.

Эксперт добавил, что на фоне постепенного снижения ключевой ставки интерес покупателей может частично сместиться в сторону рыночной ипотеки, ставки по которой уже приближаются к психологически важной отметке в 15% годовых.

По мнению Чурилова, ужесточение условий семейной ипотеки также может свидетельствовать о постепенном сокращении масштабов массовых льготных программ. При этом государство, вероятно, продолжит концентрировать поддержку на более адресных механизмах — дальневосточной, арктической ипотеке и программах для новых регионов.

Вчера глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости заявил, что дифференцированная семейная ипотека может заработать уже с 1 июля. Ранее Минфину и Минстрою поручили подготовить предложения по введению ставок, зависящих от количества детей в семье.