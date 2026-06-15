Бензин «Евро-3» и присадки: «переварит» ли современный двигатель такое топливо

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с РИАМО объяснил, чем топливо по стандарту «Евро-3» отличается от «Евро-5» и чем для двигателя грозит использование присадок.

По словам Кадакова, топливо 3-го экологического класса в основном отличается количеством серы. Если говорить про бензин — это 150 мл на кг, что в 15 раз больше, чем допускает 5-й экологический класс.

«Разрешены присадки монометиланилин — ММА, это октаноповышающая присадка, и ароматические углеводороды. Вот эта связка ММА и ароматические углеводороды — не очень хорошо для двигателя и для экологии. ММА вообще была запрещена у нас с 2016 года. Ароматические углеводороды и ММА приводят к повышенным высокотемпературным отложениям в двигателях на деталях цилиндропоршневой группы. Сера тоже плохо влияет на двигатель, на современный в первую очередь», — отметил Кадаков.

Ранее российские власти смягчили требования к качеству моторного топлива для некоторых производителей. Специализированные заводы получили официальное разрешение поставлять на внутренний рынок дизель и бензин, параметры которых отклоняются от принятых стандартов технического регламента ЕАЭС — уровня «Евро-3».

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