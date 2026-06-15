Николай Цискаридзе: публика перестала считывать смыслы классики

Николай Цискаридзе заявил, что современный балет потерял для него интерес из-за падения культурного уровня и ухода в чистую технику, сообщает kp.ru

Народный артист России, ректор академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе оценил состояние современного хореографического искусства. По его мнению, акцент в балете сместился с художественного содержания на технические элементы.

«Зритель в XIX веке прекрасно считывал не только второй план, но и третий... Сейчас это не считывает никто. Потому все приходится объяснять», — отметил артист.

Цискаридзе считает, что балет все чаще напоминает соревнование по акробатике. Он добавил, что в этом балет уступает спортивным дисциплинам.

«Мне неинтересен сегодняшний балет, потому что я не хочу больше смотреть на крутящихся людей. В гимнастике и в фигурном катании это всегда делают лучше», — добавил он.

Артист также заявил, что эпоха великих артистов в России осталась в прошлом. Ранее Цискаридзе поддержал Константина Хабенского и отметил изменения в МХТ имени Чехова при его руководстве.

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