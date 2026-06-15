Умерла актриса сыгравшая Кейт Таннер в сериале «Альф»

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Семья американской актрисы Энн Шедин сообщила о ее смерти. Она стала знаменита после роли Кейт Таннер в популярном телесериале «Альф», сообщает ТАСС .

Актриса скончалась в окружении близких в 77 лет. Причину смерти родственники не уточнили.

Свою карьеру Шедин начала в 70-х, но популярность она обрела после роли матери семейства в «Альфе».

Сериал был одним из самых известных проектов конца XX века. Он рассказывал историю пришельца, который попал на землю и поселился в американской семье.

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