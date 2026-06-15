Попасться в сети: почему цифровое насилие становится проблемой

Подробности о том, почему цифровое насилие становится проблемой в сети, читайте в материале РИАМО.

Цифровое насилие чаще начинается не с анонимных атак, а с людей из близкого круга — об этом говорится в глобальном международном отчете «Лаборатории Касперского». Почти 60% жертв сообщили, что сталкивались с киберагрессией со стороны знакомых людей. При этом чаще всего участники опроса называли агрессорами друзей — на них указали 15% жертв цифрового насилия.

Результаты последних исследований о цифровом насилии

Фото - © Лариса Капусткина / Фотобанк Лори

Свой свежий отчет «Невидимый контроль, или что такое цифровое насилие», подготовленный на основе глобального опроса, «Лаборатория Касперского» опубликовала 19 мая. По данным компании, 46% респондентов в мире столкнулись как минимум с одной формой цифрового насилия за последние 12 месяцев, однако только 32% опрошенных понимают, что означает этот термин.

«Это говорит о низком уровне осведомленности: многие могут сталкиваться с различными формами цифрового насилия, не распознавая их как насилие», — отмечают эксперты.

Само по себе цифровое насилие включает различные формы агрессивного или контролирующего поведения с использованием технологий — смартфонов, социальных сетей и онлайн-платформ. Речь может идти как об онлайн-домогательствах и изоляции, так и о преследовании, выдаче себя за другого человека, создании фейковых аккаунтов или цифровой слежке. Поскольку такие действия нередко становятся частью повседневного цифрового общения, многие не воспринимают их как угрозу.

Согласно отчету, те, кто сталкивался с цифровым насилием, в среднем испытывали на себе более двух его различных форм. Наиболее распространенной практикой оказались блокировка и изоляция с целью причинить вред (17%). Еще 15% респондентов получали оскорбительные или грубые сообщения, почти 8,5% сталкивались с цифровым преследованием, а 5% — с доксингом, раскрытием идентифицирующей информации о человеке в сети и ее распространением без разрешения жертвы.

Почему проблема цифрового насилия становится острее

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Проблема цифрового насилия становится острее с каждым годом по нескольким причинам, говорит в беседе с РИАМО психолог и сексолог Мария Белан. Во-первых, технологии проникают во все сферы жизни, и любая коммуникация, включая романтические и дружеские отношения, все чаще происходит в цифровом пространстве.

«Во-вторых, анонимность и физическая дистанция, которые предоставляет интернет, снижают внутренние барьеры для агрессии: человеку легче оскорбить или унизить другого, не видя его реакции вживую», — рассказывает специалист.

В-третьих, по словам Марии Белан, появляются и активно распространяются новые инструменты насилия, такие как программы-сталкеры и технологии создания дипфейков, которые позволяют преследовать жертву и манипулировать ее изображением с пугающей легкостью. За последние годы количество выявленных случаев использования шпионского ПО выросло многократно, а дипфейки, большинство из которых создаются без согласия женщин, стали новой реальностью, с которой законодательство многих стран только начинает учиться бороться, отмечает эксперт.

Анонимность и физическая дистанция, которые предоставляет интернет, снижают внутренние барьеры для агрессии: человеку легче оскорбить или унизить другого, не видя его реакции вживую Мария Белан психолог и сексолог

При этом агрессорами чаще всего становятся знакомые люди, поскольку именно близкие обладают информацией, которая делает давление особенно болезненным, дополняет психолог Родион Чепалов. Так, бывший партнер знает ваши страхи и слабые места. Коллега знает рабочие проблемы. Одноклассник знает, какие темы вызывают стыд у подростка. В целом, цифровое насилие часто становится продолжением конфликтов, которые существуют в реальной жизни.

«Например, подросток после ссоры начинает ежедневно получать унизительные сообщения от бывших друзей. Беременная женщина сталкивается с тотальным цифровым контролем ревнивого партнера, который требует отчета о каждом шаге», — говорит эксперт.

Кроме того, иногда преступники из мест лишения свободы или организованные мошеннические группы используют психологические манипуляции, заставляя жертву действовать под влиянием страха и паники, отмечает Родион Чепалов.

Каковы причины и риски цифрового насилия

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С точки зрения психологии причины агрессии в сети могут быть разными, говорит Родион Чепалов. Одни пытаются восстановить ощущение власти после расставания. Другие мстят за реальные или воображаемые обиды. Третьи испытывают зависть и желание унизить другого человека. Некоторые выросли в семьях, где давление, контроль и унижение считались нормальным способом общения.

«Есть и люди с выраженной потребностью доминировать и контролировать окружающих. При этом жертвами чаще становятся люди с повышенной доверчивостью, тревожностью, потребностью всем нравиться или страхом конфликта», — рассказывает эксперт.

По словам Родиона Чепалова, важно понимать, что жертвой цифрового насилия может стать абсолютно любой человек. Особая опасность цифрового насилия заключается в том, что оно не заканчивается после выхода из школы, офиса или дома. Телефон находится рядом круглосуточно. Поэтому психологическое давление может продолжаться без перерыва.

По словам специалиста, у многих жертв цифрового насилия появляются тревога, бессонница, депрессивные симптомы, снижение самооценки и ощущение беспомощности. Цифровое и обычное насилие тесно связаны. Очень часто цифровое преследование становится подготовительным этапом для реального преследования, шантажа, вымогательства или домашнего насилия. Поэтому относиться к нему как к безобидным сообщениям нельзя, подчеркивает Родион Чепалов.

«В ситуациях цифрового насилия основная опасность — в иллюзии, что все это "не по-настоящему". Это далеко не так — внутренних рисков много» Наталия Мульдиярова педагог-психолог и член Международной ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии

К таким рискам специалист относит постоянную тревогу и паранойю («кто сейчас напишет?»), разрушение самооценки и чувства безопасности мира, депрессию и желание изолироваться ото всех, а также соматику — (головные боли и бессонницу), когда тело сигнализирует о том, что психика перегружена. По словам Наталии Мульдияровой, цифровое насилие способно наносить реальные травмы, виртуальность которых — это опасный миф.

Как защититься от цифрового насилия в сети

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Борьба с цифровым насилием требует системного подхода, говорит Мария Белан. Первый шаг для жертвы — прекратить взаимодействие с агрессором: заблокировать его в социальных сетях и мессенджерах, а также ужесточить настройки приватности, перестав публиковать личную информацию в открытом доступе.

«Второй шаг — сохранить доказательства: сделать скриншоты оскорбительных сообщений, угроз, подозрительных аккаунтов. Эти материалы могут понадобиться для обращения в службу поддержки платформы или в правоохранительные органы», — рассказывает собеседница РИАМО.

Третий шаг, по словам Марии Белан — пожаловаться на нарушение правил администрации социальной сети, где происходит травля. Модерация обязана рассмотреть такую жалобу и удалить противоправный контент. Четвертый и самый важный шаг — не оставаться с проблемой наедине, а обратиться за поддержкой к близким или к психологу.

Изоляция только усугубляет травму, в то время как сочувствие и помощь профессионала помогают восстановить душевное равновесие, отмечает специалист. В случаях серьезных угроз, шантажа или распространения интимных материалов без согласия следует обращаться в полицию, где заявление обязаны принять, а предоставленные доказательства — проверить.

«Профилактикой цифрового насилия служит повышение цифровой грамотности как среди подростков, так и среди взрослых, а также формирование культуры уважительного общения в сети, где каждый осознает, что за экраном находится реальный человек со своими чувствами и правом на безопасность», — заключает Мария Белан.

Коротко о цифровом насилии

Многие жертвы не осознают происходящее как насилие - согласно отчету «Лаборатории Касперского», 46% людей в мире столкнулись хотя бы с одной формой цифрового насилия за год, но лишь 32% понимают значение этого термина.

Цифровое насилие включает блокировку и изоляцию (17%), оскорбительные сообщения (15%), цифровое преследование (8,5%) и доксинг — раскрытие личных данных без согласия (5%).

Появляются новые инструменты насилия, такие как шпионское ПО и дипфейки, которые используются для преследования и манипуляций.

Давление оказывают бывшие партнеры, коллеги или одноклассники, так как они владеют личной информацией, делающей атаку более болезненной. Часто это является продолжением реального конфликта.

У жертв развиваются тревога, бессонница, депрессия, снижение самооценки и ощущение беспомощности. Психологи подчеркивают, что виртуальность этих угроз — опасный миф, наносящий реальные травмы.

Цифровое преследование может быть подготовительным этапом к реальному шантажу, вымогательству или домашнему насилию, поэтому его нельзя игнорировать.

Как защититься от цифрового насилия: