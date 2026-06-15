Как понять, какое качество бензина на АЗС? Отвечает автоэксперт

На каждой АЗС в уголке потребителя должна быть документация, в которой написано, какой именно бензин разливают на колонках, сообщил РИАМО главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Эксперт отметил, что в России допущен к продаже бензин экологического класса «Евро-5». Автомобилисты ожидают, что на заправках они заполняют свои баки топливом именно такой категории.

«На каждой АЗС есть уголок покупателя, где в обязательном порядке вывешиваются сведения о каждой партии привезенного топлива. Но кто из автомобилистов идет в уголок покупателя? Кто помнит нормы, кто их там читает, сверяет, кто пытается удостовериться в правильности этих документов? Никто», — сказал Кадаков.

Ранее российские власти смягчили требования к качеству моторного топлива для некоторых производителей. Специализированные заводы получили официальное разрешение поставлять на внутренний рынок дизель и бензин, параметры которых отклоняются от принятых стандартов технического регламента ЕАЭС — уровня «Евро-3».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.