200 метров без единого вздоха: 61-летний уралец установил два мировых рекорда

61-летний екатеринбуржец Сергей Бобошин продемонстрировал феноменальные возможности человеческого организма на международных соревнованиях по фридайвингу, которые прошли в сербском городе Нови-Сад. Он проплыл 175 и 200 метров без единого вздоха, сообщает Ural Mash .

Бобошин стал главным триумфатором турнира, в котором принимали участие сильнейшие атлеты планеты. Россиянин заявился в возрастной категории от 60 до 69 лет и выступил в двух дисциплинах: нырянии в длину без ласт и нырянии в ластах.

В результате сложнейших заплывов уральцу удалось преодолеть колоссальные дистанции в 175 и 200 метров с задержкой дыхания. Подобные результаты позволили опытному фридайверу не только взять две золотые медали высшей пробы, но и официально обновить сразу два мировых рекорда в своей возрастной группе.

К настоящему моменту триумфальные соревнования завершены. 15 июня российский рекордсмен возвращается на родину.

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