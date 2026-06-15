сегодня в 16:21

Опубликовано видео с моментом падения Ту-22М3 в Иркутской области

Очевидцы запечатлели на видео момент падения самолета Ту-22М3 возле Свирска в Иркутской области, сообщает Babr Mash .

В кадре видно, как борт падает носом в лес на берегу Ангары. Затем над местом авиакатастрофы поднимается черный дым.

По предварительным данным, самолет рухнул из-за отказа двигателей. На борту находились командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.

По словам очевидцев, экипаж выпрыгнул из самолета с парашютами перед падением.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Специалисты выясняют точную причину ЧП.

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