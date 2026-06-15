В Павлово-Посадском округе отметили День России в парках

Праздничные мероприятия ко Дню России прошли 12 июня в парках Павловского Посада и Электрогорска и объединили жителей разных возрастов. Для гостей подготовили концерты, интерактивные площадки и флешмоб в поселке Большие Дворы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Городские парки Павловского Посада и Электрогорска 12 июня стали центрами притяжения для жителей и гостей округа. В программе были концерты, викторины, игровые и тематические активности, работали интерактивные площадки. В мероприятиях участвовали семьи с детьми, молодежь и представители старшего поколения.

В поселке Большие Дворы состоялся праздничный флешмоб. Десятки юных жителей с флажками исполнили танец под песню Олега Газманова, создав атмосферу праздника и подняв настроение зрителям.

«День России — это праздник нашей общей истории, культуры, традиций и любви к родной земле. Малая родина для каждого начинается с улиц, парков, семей и добрых дел. Спасибо всем, кто разделил этот день вместе с нами», — отметил врип главы округа Сергей Балашов.

Он поблагодарил организаторов, творческие коллективы и сотрудников парков за подготовку мероприятий и пожелал жителям мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне.

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