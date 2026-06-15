Россиянам предлагают выбрать имя для птенца орла из Ульяновской области

В национальном парке «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области в гнезде солнечного орла Белогора и солнечной орлицы Гилеи 7 июня вылупился птенец, сообщает пресс-служба Президентского фонда природы.

Этот момент зафиксировала камера, установленная в рамках проекта «Пернатые хищники в прямом эфире». Он получил поддержку Президентского фонда природы в размере 998 тысяч рублей.

В рамках проекта на гнездах орланов-белохвостов, солнечных орлов и филинов установлены дистанционные камеры. Они транслируют все происходящее в прямом эфире, не причиняя беспокойства пернатым. «Гнездовая биология крупных пернатых хищников в силу их редкости остается одним из наименее изученных аспектов биологии и экологии орлов, орланов и сов», — объясняет автор проекта председатель Симбирского отделения Союза охраны птиц России, доцент кафедры биологии и химии Ульяновского педагогического университета, кандидат биологических наук Михаил Корепов.

Пара Белогора и Гилеи сформировалась этой весной, после возвращения с зимовки. 28 апреля самка снесла яйцо, 7 июня долгожданный птенец увидел свет. Присоединиться к трансляции и понаблюдать за жизнью пернатого семейства можно по ссылке.

Имя для орлицы придумали пользователи соцсетей. Как назвать птенца, также предложат подписчики. Президентский фонд природы организует сбор вариантов имени в своем сообществе ВКонтакте:

https://vk.com/wall-229577686_2841, https://vk.com/wall-229577686_2840, https://t.me/fondprirody/1313, https://t.me/fondprirody/1314, https://max.ru/fondprirody/AZ7KFWrqLS0, https://max.ru/fondprirody/AZ7KFz28T00

Солнечный орел занесен в Красные книги России и Ульяновской области. В 2011 году он был признан природным символом этого региона. По данным за 2025 год, на территории Ульяновской области обитает порядка 160 пар солнечных орлов.

Наиболее крупные популяции этого вида в России сосредоточены в Волго-Уральском и Алтае-Саянском регионах. На зимовку солнечные орлы улетают на Ближний Восток, в Северо-Восточную Африку и Южную Азию. Весной они возвращаются в тот же регион, более того, они с поразительной точностью прилетают к своему многолетнему гнезду или на тот же самый гнездовой участок.