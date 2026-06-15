МосОблЕИРЦ начал июньский прием показаний

Показания принимаются:

— через чат на главной странице сайта МосОблЕИРЦ

— через личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»

— по телефону 8 499 444 01 00

— через терминалы в офисах расчетного центра

Будьте внимательны, передавайте только числа до запятой или числа на черном фоне.

Если вы уезжали в отпуск, на дачу и расхода не было, передать показания все равно нужно. Это будут не нули, а предыдущие значения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.