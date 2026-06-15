МосОблЕИРЦ начал июньский прием показаний
МосОблЕИРЦ начал июньский прием показаний, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.
Показания принимаются:
— через чат на главной странице сайта МосОблЕИРЦ
— через личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»
— по телефону 8 499 444 01 00
— через терминалы в офисах расчетного центра
Будьте внимательны, передавайте только числа до запятой или числа на черном фоне.
Если вы уезжали в отпуск, на дачу и расхода не было, передать показания все равно нужно. Это будут не нули, а предыдущие значения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.