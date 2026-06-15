Космический шторм в тихой гавани: что принесет ретроградный Меркурий в Раке 29 июня – 23 июля

Лето в самом разгаре, но небесная канцелярия решает немного замедлить наш бешеный ритм. С 29 июня по 23 июля планета коммуникаций, логики и поездок — Меркурий — разворачивается в ретроградное движение. В этот раз космический нарушитель спокойствия будет гостить в самом эмоциональном, семейном и чувствительном знаке зодиака — Раке. В материале РИАМО — о том, как ретроградный Меркурий повлияет на все знаки зодиака.

Семья, быт и ностальгия: чего ждать от ретро-Меркурия в Раке всем знака зодиака

Фото - © Дмитрий Киселёв / Фотобанк Лори

Знак Рака отвечает за наш дом, семью, корни, чувство безопасности, подсознание и эмоциональные привязанности. Меркурий же символизирует то, как мы думаем, говорим и обрабатываем информацию. Что происходит, когда эти энергии объединяются в ретроградном танце?

1. Мышление через призму чувств

Забудьте о сухом расчете. В этот период люди начинают принимать решения не головой, а сердцем (или даже желудком, ведь Рак отвечает и за базовые инстинкты). Логические доводы перестают работать, уступая место фразам в духе: «Я чувствую, что это неправильно». Ошибки в документах, недопонимания в договоренностях и забытые обещания в это время — классика жанра, но теперь они будут подкреплены сильными эмоциями и взаимными обидами.

2. Возврат к истокам и прошлому

Ретро-Меркурий в Раке — это идеальное время для ностальгии. Вас может непреодолимо потянуть в места вашего детства, захочется перелистать старые фотоальбомы или позвонить тем, с кем вы не общались годами. На горизонте могут снова появиться «бывшие» — как романтические партнеры, так и старые друзья. Рак пятится назад, увлекая нас в глубины памяти.

3. Семейные «разборы полетов»

Дом и семья станут главной ареной для ретроградных спецэффектов. Могут всплыть нерешенные вопросы, связанные с недвижимостью, наследством или давними семейными конфликтами. Родственники могут стать излишне капризными, ранимыми и требовательными к вниманию.

4. Проблемы с бытом и техникой

Традиционные «палки в колеса» от Меркурия коснутся домашней сферы. Будьте готовы к поломкам бытовой техники (особенно кухонной или связанной с водой — стиральные и посудомоечные машины, сантехника). Покупки для дома, а тем более сделки по недвижимости (купля-продажа, аренда) в этот период крайне нежелательны — велика вероятность скрытых дефектов или юридических ошибок.

Подробный гороскоп для каждого знака зодиака на ретроградный Меркурий 29 июня

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Овен будет заниматься домом

Для Овнов этот период затронет святая святых — 4-й дом гороскопа, отвечающий за семью, дом и недвижимость. Возможны задержки с ремонтом, внезапные поломки бытовой техники или путаница с документами на жилье, а также активизация дальних родственников со старыми претензиями. Перенесите покупку мебели или подписание договора аренды на конец июля, а высвободившуюся энергию направьте на генеральную уборку, разбор старых вещей в кладовке или примирение с теми из близких, с кем вы давно были в ссоре.

Телец погрузится в информационный хаос

У Тельцов под удар попадает 3-й дом, который управляет коммуникациями, поездками, документами и гаджетами. Ваша привычная стабильность может пошатнуться из-за хаоса в информации: письма будут теряться, авиарейсы — задерживаться, техника — зависать, а ссоры с близким окружением или соседями станут возникать из-за сущих пустяков. Тщательно проверяйте все билеты по три раза, делайте бэкапы данных, откажитесь от покупки новых телефонов или авто, а вместо этого перечитайте любимую книгу или возобновите заброшенные курсы обучения.

Близнецы тратят деньги зря

Меркурий является вашим управителем, поэтому его ретроградность вы ощущаете острее других, и на этот раз он пятится по вашему 2-му дому финансов и личных ресурсов. Деньги могут задерживаться, возможны досадные ошибки в начислении зарплаты или возврате долгов, а вас самих может непреодолимо потянуть на импульсивные траты ради мимолетного эмоционального комфорта. Перейдите в режим разумной экономии, не берите кредиты и не давайте в долг, ведь этот период гораздо лучше подходит для ревизии источников дохода, пересмотра бюджета и поиска старых заначек.

Рак оказывается в эпицентре недопонимания

Вы станете главными героями этого астрологического сезона, так как Меркурий разворачивается прямо в вашем 1-м доме личности и самовыражения. Окружающие могут постоянно вас неправильно понимать, из-за чего появится неуверенность в себе, склонность к самокопанию, меланхолии и соблазн кардинально изменить внешность. Объявите категорическое табу на пластические операции, татуировки и радикальную смену цвета волос, поскольку результат вас разочарует, и используйте это время для внутренней работы, пересмотра личных целей и анализа прошлых ошибок в тишине.

Лев уходит в тень, чтобы подкопить силы

Для Львов Меркурий уходит в тень и начинает свое попятное движение в вашем 12-м доме тайн, подсознания и уединения. Период может принести временный упадок сил, сильное желание спрятаться от всего мира в свою раковину, яркие вещие сны и неожиданное раскрытие секретов, которые от вас долго скрывали. Не насилуйте себя активной социальной жизнью, займитесь медитацией, йогой или посетите психолога, ведь это идеальное время для очищения пространства и души от ментального мусора и всего, что тянет вас назад.

Дева пытается понять, кто друг, а кто — враг

Меркурий — ваш космический покровитель, и на этот раз он будет наводить свои специфические порядки в вашем 11-м доме друзей, планов на будущее и соцсетей. В вашу жизнь с высокой вероятностью вернутся старые друзья, с которыми вы потеряли связь, однако в текущих рабочих чатах и коллективах возможны бесконечные споры, сплетни и недопонимания. Не планируйте на эти недели запуск крупных онлайн-проектов и будьте готовы корректировать планы на лето, но если старый приятель позовет на встречу — обязательно соглашайтесь, вам точно есть что вспомнить.

Фото - © Ольга Ильина / Фотобанк Лори

Весы захотят сменить работу

У Весов под прицелом окажется 10-й дом, отвечающий за карьеру, социальный статус и отношения с начальством. На работе может начаться откровенная неразбериха, руководство вдруг поменяет требования к текущему проекту или вспомнит ваши прошлые недочеты, а подписание важных контрактов и продвижение по службе будет откладываться. Не проявляйте излишней инициативы, не меняйте место работы в этот период, если только это не возвращение к бывшему работодателю, и спокойно займитесь доработкой старых проектов и наведением порядка в архивах.

Скорпион будет решать заграничные дела

Для Скорпионов ретроградность пройдет в 9-м доме, который символизирует высшее образование, путешествия, мировоззрение и юридические дела. Если вы планируете отпуск, приготовьтесь к задержкам рейсов, путанице с бронью отелей или потере багажа, а также к возможным сложностям с судебными процессами или оформлением виз. Тщательно проверяйте все документы перед поездкой, не вступайте в яростные споры о религии и политике, а если вы учитесь, то сейчас самое время пересдать старые хвосты или вернуться к изучению заброшенного иностранного языка.

Стрелец может оказаться в стрессовом состоянии

Стрельцам придется заглянуть в глаза своим страхам, так как Меркурий идет по вашему 8-му дому кризисов, чужих денег, кредитов и налогов. Могут напомнить о себе старые долги, штрафы или налоговые обязательства, возникнут задержки выплат от партнеров, алиментов или страховок, а в личных отношениях всплывет тема ревности. Закройте все старые задолженности, если есть возможность, ни в коем случае не оформляйте новые кредиты и используйте это непростое время для глубокой психологической трансформации и избавления от изживших себя зависимостей.

Козерог раздумывает на тему своих отношений

Для прагматичных Козерогов этот период станет серьезным испытанием на прочность в сфере 7-го дома, отвечающего за партнерство, брак и деловые союзы. На поверхность полезут все недомолвки и скрытые обиды в отношениях с супругами, а на горизонте с огромной вероятностью появятся бывшие пассии с предложениями начать все сначала. Не принимайте окончательных решений о разводе или расставании на пике эмоций, дайте партнеру высказаться, а заключение новых официальных браков или подписание контрактов строго перенесите на конец июля.

Водолей погружен в рутину и быт

Водолеям Меркурий предлагает обратить пристальное внимание на повседневность и рутину в рамках 6-го дома работы, здоровья и быта. На работе ощутимо прибавится мелких, раздражающих задач, коллеги могут подводить в самый неподходящий момент, техника — устраивать бунт, а также могут обостриться хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Не берите на себя повышенные обязательства, наведите идеальный порядок на рабочем столе и в компьютере, пройдите плановое медицинское обследование, вернитесь к правильному питанию и уделите время заботе о домашних питомцах.

Рыбы вспоминают, что у них было любимое хобби

Для Рыб, как для водного знака, этот ретро-Меркурий будет относительно мягким, так как затронет 5-й дом любви, творчества, детей и удовольствий. Возможен легкий творческий кризис или, наоборот, триумфальное возвращение к старому источнику вдохновения, а в романтической сфере вероятны неожиданные свидания с бывшими возлюбленными и сильная ностальгия. Возобновите хобби, которое вы забросили много лет назад, проводите больше времени с детьми без лишнего давления и не стройте иллюзий по поводу вернувшихся партнеров, ведь после 23 июля этот эмоциональный запал бесследно пройдет.