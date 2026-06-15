Врач объяснила рост температуры тела на юге акклиматизацией

Врач общей практики Елена Павлова связала температуру 37 градусов в первые дни на юге со сменой климата. Она посоветовала не принимать жаропонижающие без других симптомов, сообщает NEWS.ru

Эксперт уточнила, что при акклиматизации организм перестраивает теплообмен. На состояние также влияет интенсивное ультрафиолетовое излучение.

«Температура тела 37 градусов в первые дни на юге — это не всегда болезнь, а реакция адаптации. Резкая смена климата заставляет организм экстренно трансформировать теплообмен. При этом центр терморегуляции в гипоталамусе перестраивается, это может давать сбой. Еще одним фактором может быть интенсивное УФ-излучение. Обычно это длится два-три дня, не сопровождается ознобом, болью и уходит самостоятельно», — пояснила Павлова.

Врач рекомендовала в первые дни меньше находиться на солнце, пить воду комнатной температуры и не ставить кондиционер ниже 25–26 градусов.

«Не используйте жаропонижающие, чтобы не мешать естественной адаптации. Внимательно следите за своим организмом, чтобы не пропустить развитие ОРВИ после перелета или кишечных расстройств из-за смены воды. Срочно обратитесь к врачу, если температура тела поднялась выше 37,5 градуса, держится дольше трех суток и появились слабость, боль в горле, кашель или диарея», — заключила Павлова.

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