Пьяные москвичи занялись сексом посреди бассейна в SPA-комплексе

Молодая пара занялась интимом на глазах у посетителей в бассейне московского SPA-комплекса. Нарушителей задержали, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел в SPA-комплексе в районе Варшавского шоссе. Посетители пожаловались на парочку, которая совершала действия интимного характера в бассейне. На замечания мужчина и девушка не реагировали.

Когда заведение решили закрыть, парочка отказалась его покидать. Администратору пришлось вызывать Росгвардию. Нарушителей задержали и отвезли в отдел полиции.

При задержании девушка вела себя агрессивно и оказывала сопротивление. В Росгвардии отметили, что по внешним признакам она была пьяна.

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