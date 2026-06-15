Пьяные москвичи занялись сексом посреди бассейна в SPA-комплексе
Молодая пара занялась интимом на глазах у посетителей в бассейне московского SPA-комплекса. Нарушителей задержали, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в SPA-комплексе в районе Варшавского шоссе. Посетители пожаловались на парочку, которая совершала действия интимного характера в бассейне. На замечания мужчина и девушка не реагировали.
Когда заведение решили закрыть, парочка отказалась его покидать. Администратору пришлось вызывать Росгвардию. Нарушителей задержали и отвезли в отдел полиции.
При задержании девушка вела себя агрессивно и оказывала сопротивление. В Росгвардии отметили, что по внешним признакам она была пьяна.
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