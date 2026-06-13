Боялась вызвать такси: Седокова рассказала о тяжелом периоде после смерти Тиммы
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Певица Анна Седокова призналась, что боялась вызывать такси после гибели бывшего мужа. По ее словам, это был тяжелый период, когда она пыталась скрыться от всех, сообщает Voice.
Она подчеркнула, что про нее тогда снимали много передач, пиарились на ней и зарабатывали симпатию.
«Я вызывала такси и думала, что меня высадят, и никто не будет везти меня, потому что меня весь мир ненавидит. Ты думаешь: „Что я вам сделала, люди?“» — уточнила Седокова.
Артистка добавила, что в итоге смогла взять себя в руки ради своих троих детей.
Янис Тимма был обнаружен мертвым в одном из московских хостелов в декабре 2024 года. Спортсмен совершил суицид. Ранее его семья подавала в суд иск к Седоковой с требованием определить ее долю в общем имуществе. Со стороны певицы утверждается, что совместной собственности с Тиммой не осталось, поскольку все активы были проданы еще в период брака.
Певица все еще судится с родными спортсмена за его имущество.
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