Пентагон: НЛО заметили на пути между Будапештом и Москвой в 1956 году

Пентагон выкатил третью пачку секретных документов о странных объектах в небе. Так, неопознанный летающий объект (НЛО) был замечен в 1956 году на пути между Будапештом и Москвой, сообщает Mash .

В новую подборку включены 72 документа из архивов ФБР, ЦРУ и Пентагона, охватывающие различные годы. Среди них — информационный отчет ЦРУ, составленный на основе показаний американца. Он поведал о письме своей племянницы, отправленном из Будапешта в ноябре 1955 года.

В письме девушка описывала НЛО, которые несколько недель обсуждали местные жители. К отчету приложен рисунок с маршрутом между Будапештом и Москвой.

Согласно одному из отчетов, летающие тарелки — немецкие разработки, которые после завершения войны были вывезены в СССР и США. Американские и австралийские ученые с 1947 года были убеждены, что НЛО созданы в Советском Союзе. По словам побывавшего в Москве астрофизика, в СССР обсуждались возможности использования НЛО в качестве оружия, а также предпринимались попытки их перехвата.

Также есть история американца, который ехал на поезде между Баку и Тбилиси. Во время поездки он заметил странный объект треугольной формы, который был похож на истребитель. Этот объект поднялся с земли, сделал несколько витков в воздухе и исчез в небе. Проводник быстро задернул шторы по указанию сотрудника МВД.

Еще один случай произошел летом 1973-го на советском полигоне Сары-Шаган при испытании систем ПВО и ПРО. Один из сотрудников вышел вечером на улицу и увидел в небе яркий зеленый круглый объект. В течение 15 секунд круг расширился, вокруг него появились несколько зеленых колец, а потом все исчезло.

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