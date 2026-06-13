В Подмосковье установили рекорд по плетению маскировочных сетей в День России

Главной площадкой рекорда стал Парк культуры и отдыха им. Н. Островского в Ступине. С самого утра там развернулось настоящее народное производство: под руководством молодогвардейцев технику плетения осваивали и старшеклассники, и пенсионеры, и целые семьи с детьми. Любой желающий мог подойти, встать за станок и добавить свой метр в общую копилку. Своими руками — буквально метр за метром — активисты и жители города превращали обычную ткань в надежную защиту для тех, кто сегодня на линии фронта.

Депутат Государственной Думы Александр Коган, лично участвовавший в плетении, назвал акцию ответом тем, кто пытается посеять рознь.

«В День России мы взяли и сплели 712 метров маскировки. Это длиннее шести футбольных полей. Такие рекорды не ради цифр ставятся. Это сигнал стране и нашим бойцам о том, что мы своих не бросаем», — считает он.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц, наблюдая за тем, как к станкам выстраиваются очереди из желающих, подчеркнула:

«Мы ожидали, что придет много людей, но чтобы столько — и чтобы с таким настроем… Синоптики утром обещали дождь, но к 11 часам выглянуло солнце. Для нашей команды это прямо как знак: общее дело важнее любой погоды. И сейчас, глядя на эти горы готовых сетей, я точно знаю — мы сделали не просто рекорд. Мы показали, что единство тыла и фронта — это не слова, а сотни занятых рук и тысячи узлов», — сказала она.

Руководитель местного отделения МГЕР г. Ступино Алексей Горбачев, который координировал всю работу на площадке, отметил, что рекорд стал возможен благодаря каждому участнику.

«К нам подходили целыми коллективами. Один мужчина пришел с фронтовым письмом отца — сказал, что так благодарит всех, кто сейчас в окопах. Девчонки-волонтеры не отходили от станков по четыре часа. Мы не просто сплели сети — мы сплели сообщество. И это главное», — прокомментировал Горбачев.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Итоговый результат — 712 квадратных метров маскировочных сетей — был внесен в реестр национальных рекордов России прямо на месте, в присутствии зрителей и официальных свидетелей. Представитель Книги рекордов России вручил организаторам соответствующий сертификат, подчеркнув, что подобный массовый охват (более 450 участников) и чистота исполнения делают этот рекорд уникальным.

Все изготовленные сети в тот же день были переданы волонтерскому центру «Своих не бросаем» для отправки в зону проведения специальной военной операции. Маскировочные сети остаются одним из самых востребованных расходных материалов на передовой: они спасают жизни, сохраняют технику и помогают выполнять боевые задачи. В «Молодой Гвардии» сообщили, что акции по плетению сетей продолжатся во всех муниципалитетах Подмосковья — рекорд в Ступино стал не финальной точкой, а стартом массового волонтерского движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.

