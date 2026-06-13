Рецидивист напал с игрушечным пистолетом на магазин в Иркутской области
Фото - © Unsplash.com
В Иркутской области мужчина ограбил комиссионный магазин с помощью игрушечного пистолета, сообщает РЕН ТВ.
Мужчина в капюшоне зашел в магазин вечером и стал угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник требовал отдать выручку. После ограбления он скрылся.
Полиция быстро установила личность грабителя. Был задержан ранее судимый 30-летний местный житель.
Обвиняемый признал свою вину в содеянном. Он рассказал, что украденные 55 тыс. уже успел потратить на личные нужды, а для ограбления использовал игрушечный пистолет.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.