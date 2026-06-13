Рецидивист напал с игрушечным пистолетом на магазин в Иркутской области

Мужчина в капюшоне зашел в магазин вечером и стал угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник требовал отдать выручку. После ограбления он скрылся.

Полиция быстро установила личность грабителя. Был задержан ранее судимый 30-летний местный житель.

Обвиняемый признал свою вину в содеянном. Он рассказал, что украденные 55 тыс. уже успел потратить на личные нужды, а для ограбления использовал игрушечный пистолет.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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