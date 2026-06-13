Индийский военный самолет потерпел крушение на авиабазе
Фото - © Oleg V. Belyakov - AirTeamImages/Wikipedia.org
На территории авиабазы в городе Джархат рухнул индийский военный самолет, сообщает РЕН ТВ.
Крушение произошло при посадке Ан-32. Причина происшествия еще устанавливается.
Также нет информации о пострадавших в данном ЧП.
ВВС Индии в своих соцсетях подтвердили факт авиакатастрофы.
Ранее вертолет завалился на бок при взлете с площадки.Пострадали 11 человек.
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