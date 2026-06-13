Индийский военный самолет потерпел крушение на авиабазе

сегодня в 11:35

На территории авиабазы в городе Джархат рухнул индийский военный самолет, сообщает РЕН ТВ .

Крушение произошло при посадке Ан-32. Причина происшествия еще устанавливается.

Также нет информации о пострадавших в данном ЧП.

ВВС Индии в своих соцсетях подтвердили факт авиакатастрофы.

Ранее вертолет завалился на бок при взлете с площадки.Пострадали 11 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.