Количество пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коми выросло до 11

Число пострадавших при жесткой посадке вертолета МИ-8Т в Усинске увеличилось до 11, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Коми.

Всего на борту в момент происшествия находились 24 человека.

«Пострадало 11 человек. Осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении МЧС.

Вертолет завалился на бок при взлете с площадки. Он должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. Изначально была информация о 10 пострадавших. При опрокидывании у судна оторвало хвост.

