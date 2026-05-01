Израиль назвал критерии провальной военной операции против Ирана

Операция Израиля против Ирана будет провальной в случаев, если Тегеран сохранит запасы обогащенного до 60% урана, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Times of Israel.

По данным СМИ, если уран будет вывезен из Ирана дипломатическим путем, то Израиль сделал свою часть работы. Речь идет о свыше чем 400 килограммах урана. Такого количества достаточно для производства до 11 ядерных боезарядов.

При этом, если США и Иран не достигнут соглашения о вывозе запасов урана и прекращении его обогащения, то даже продолжительные боевые действия вряд ли будут эффективными.

Ранее Белый дом уведомил Конгресс о завершении военных действий против Ирана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.