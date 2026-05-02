США выведут пять тысяч военных из Германии в течение года

Соединенные Штаты планируют вывести пять тысяч американских военнослужащих из Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился о выводе войск. Процесс должен завершиться в ближайшие 6–12 месяцев.

Вашингтонский корреспондент NewsNation Келли Мейер со ссылкой на источники уточнила, что решение связано с тем, что европейские союзники США, по мнению президента Дональда Трампа, не проявляют должной активности, которой от них ожидали.

Ранее Белый дом проинформировал Конгресс США о том, что считает военные действия против Ирана завершенными.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.