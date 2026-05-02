В крупных городах России оказалось много пустующих квартир в новостройках
Значительная часть квартир в новостройках крупных российских городов остается нераспроданной. Об этом заявил экс-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин, сообщает ТАСС.
Комментируя динамику цен на жилье в последние годы, Степашин отметил, что рынок должен сам отрегулировать цены, поскольку удорожание было как объективным, так и субъективным.
При этом Степашин рассказал, что в Москве, а также в других крупных городах, в настоящее время огромное количество пустующих квартир.
Ранее снижение спроса на торговые площадки привело к тому, что помещения торговых центров в Сочи начали переоборудовать под апартаменты.
