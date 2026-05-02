Рособрнадзор назвал самый быстрый по времени ЕГЭ

Самым коротким по времени проведения среди всех экзаменов ЕГЭ является устная часть по китайскому языку. Она длится всего 14 минут, сообщает ТАСС .

Согласно методическим рекомендациям, устные экзамены по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам займут 17 минут. Письменный китайский язык, а также математика базового уровня и география — 3 часа.

На профильную математику, биологию, информатику, литературу и физику потребуется 3 часа 55 минут. Русский язык, история, обществознание и химия рассчитаны на 3 часа 30 минут. Письменная часть по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) длится 3 часа 10 минут.

В рекомендациях также уточняется, что для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзаменов увеличивается.

