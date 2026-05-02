Рособрнадзор назвал самый быстрый по времени ЕГЭ
Самым коротким по времени проведения среди всех экзаменов ЕГЭ является устная часть по китайскому языку. Она длится всего 14 минут, сообщает ТАСС.
Согласно методическим рекомендациям, устные экзамены по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам займут 17 минут. Письменный китайский язык, а также математика базового уровня и география — 3 часа.
На профильную математику, биологию, информатику, литературу и физику потребуется 3 часа 55 минут. Русский язык, история, обществознание и химия рассчитаны на 3 часа 30 минут. Письменная часть по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) длится 3 часа 10 минут.
В рекомендациях также уточняется, что для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзаменов увеличивается.
