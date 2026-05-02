Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) летел на Москву. Его сбили, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — рассказал Собянин в своем Telegram-канале.
На данный момент на месте падения обломков сбитого дрона работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь с 30 апреля на 1 мая над российскими регионами был уничтожен 141 украинский дрон.
