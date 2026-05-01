Минобороны: 141 украинский дрон перехватили над Россией ночью

сегодня в 08:46

Минувшей ночью над регионами страны, Черным и Азовским морями сбили 141 беспилотник ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Их ликвидировали с 20 часов 30 апреля до 7 часов 1 мая дежурными средствами ПВО.

БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Черным и Азовским морями.

Ранее в Туапсе вспыхнул пожар на территории морского терминала. Это произошло в результате атаки дронов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.