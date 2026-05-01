сегодня в 02:47

Пожар произошел в морском терминале в Туапсе из-за атаки беспилотников

В Туапсе вспыхнул пожар на территории морского терминала. Это произошло в результате атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Пострадавших нет. Сейчас на месте работают экстренные службы.

В тушении огня задействованы 128 человек и 41 единица техники.

Ранее в Туапсе были слышны звуки взрывов при работе системы противовоздушной обороны, которая отражала очередную атаку дронов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.