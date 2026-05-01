ГОСТ на сигаретный табак создали в России

Росстандарт принял новый национальный стандарт на табачное волокно, используемое в сигаретах. Документ устанавливает требования к ширине резаного табака в изделиях, сообщает РИА Новости .

В Росстандарте пояснили, что от ширины волокна зависят расход табака при производстве сигарет, масса табака в каждом изделии, а также содержание смолы, никотина и угарного газа в дыме. Для трубочного табака ширина волокна должна превышать 1 миллиметр, для курительного — быть меньше этого значения.

Новый ГОСТ позволит применять единый метод идентификации табачной продукции, в том числе при контрольных мероприятиях, снизит риски споров при определении вида и типа изделий и повысит прозрачность рынка.

Стандарт вступит в силу в июле текущего года.

