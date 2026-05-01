Мать погибших в пожаре троих детей попала под задержание в Красноярском крае
В Шарыповском округе Красноярского края задержали мать погибших при пожаре детей. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, 25-летняя жительница поселка Дубинино ушла из дома за продуктами и оставила трех сыновей без присмотра — они в это время спали. По дороге она встретила знакомую и выпила с ней спиртное.
Женщина вернулась домой, когда пожарные уже потушили возгорание.
Трое детей погибли. Причина пожара устанавливается.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.