Мать погибших в пожаре троих детей попала под задержание в Красноярском крае

В Шарыповском округе Красноярского края задержали мать погибших при пожаре детей. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 25-летняя жительница поселка Дубинино ушла из дома за продуктами и оставила трех сыновей без присмотра — они в это время спали. По дороге она встретила знакомую и выпила с ней спиртное.

Женщина вернулась домой, когда пожарные уже потушили возгорание.

Трое детей погибли. Причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.