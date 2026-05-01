Минздрав РФ расширил перечень временных противопоказаний к донорству крови

Министерство здравоохранения РФ расширило перечень временных противопоказаний к сдаче крови. Согласно документу, срок отвода от донаций после контакта с ВИЧ-инфицированным увеличен со 120 до 365 дней, сообщает ТАСС .

В список также добавили хирургические вмешательства, вакцинацию, прием некоторых лекарств, контакты с зараженными, посещение стоматолога, травмы и ряд заболеваний. Для каждого случая установлен свой срок отвода — от 10 до 365 дней.

Кроме того, расширен перечень постоянных противопоказаний. В него включили инфекционные, аутоиммунные, неврологические, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Документ также предписывает расширенное типирование эритроцитарных антигенов и обязательное тестирование образцов крови на ВИЧ, гепатиты B и C, а также сифилис с помощью иммунологических и молекулярно-биологических методов. Разрешено проводить экспресс-тестирование на гемотрансмиссивные инфекции перед первой сдачей крови.

Срок хранения документов после донации увеличен с 5 до 30 лет на бумажных носителях и до 50 лет — в электронной базе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.