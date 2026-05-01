сегодня в 05:05

Движение на участке трассы М-11 в сторону Санкт-Петербурга перекрыли из-за ДТП

Движение на участке трассы, которая ведет к Санкт-Петербургу, было перекрыто в ночь на 1 мая. Это случилось из-за ДТП, сообщает пресс-служба компании «Автодор».

Ограничения действовали на 604-м километре трассы М-11 «Нева». Для объезда водителям предлагалось воспользоваться разворотом на 601-м км и съездом на 545-м км.

Как уточняет РЕН ТВ, перекрытия произошли из-за столкновения фуры и бензовоза. Это случилось около 1:00 мск.

В результате пострадали 3 человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.