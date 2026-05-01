Четыре иностранца оказались под завалами на угольном разрезе под Магаданом

На угольном разрезе в Сусуманском городском округе Магаданской области в числе людей, попавших под завал, находятся четверо иностранцев, сообщает ТАСС .

По предварительным данным, под обрушившейся породой могут находиться восемь человек. Двое из них — жители Магаданской области, четверо — граждане другого государства, еще по одному человеку из Ростовской области и Краснодарского края.

На месте продолжают работать тяжелая техника и оперативно-следственная группа. Идет разбор обвалившейся породы. С начала спасательных работ спасатели разобрали уже более 2 000 кубометров грунта.

Точные причины схода породы и объем обрушившейся массы установят специалисты.

