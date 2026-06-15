Психолог Сармаева объяснила, почему пары откладывают развод

Семейный психолог Александра Сармаева рассказала, почему люди годами остаются в разрушенных отношениях и как это влияет на детей, сообщает КомсаNews .

Одной из главных причин специалист назвала страх будущего. Это не только опасения из-за денег и быта, но и страх одиночества, который часто перевешивает рациональные доводы.

По словам Сармаевой, отказ от развода нередко связан не с чувствами, а с тревогой перед неизвестностью. Людям проще оставаться в знакомом напряжении, чем выходить в новую реальность.

«Ребенку важнее не формальный статус семьи, а эмоциональная безопасность: он остро реагирует на холод, напряжение и скрытые конфликты между родителями», — пояснила специалист.

Психолог отметила, что о внутреннем напряжении у ребенка могут говорить тревожность, агрессия, замкнутость и соматические жалобы без медицинских причин. Так дети выражают семейный стресс, который не могут проговорить напрямую.

После расставания родителям важно выстроить четкие правила взаимодействия, чтобы ребенок не оказался между двумя сторонами. Сармаева добавила, что дети автоматически перенимают семейные модели поведения, но при осознанной работе их можно изменить самостоятельно или с помощью специалиста.

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