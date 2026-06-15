Профессор МГУ Медведев оценил растительные аналоги мяса

Растительные аналоги мяса делают из сои, пшеницы, грибов и водорослей. Производители стараются приблизить их к мясу по вкусу, текстуре и внешнему виду.

Медведев отметил, что такие продукты часто содержат меньше калорий, насыщенных жиров и холестерина, а также больше клетчатки. При этом в них может быть меньше белка, железа, цинка и витамина B12, а соли и добавок — больше.

Особое внимание к составу нужно беременным, пожилым людям и детям. Долгосрочные последствия пока изучены недостаточно, хотя краткосрочные исследования показывают снижение «плохого» холестерина и веса у здоровых взрослых.

Переход на растительные белки может снизить потребление воды и земли, а также выбросы парниковых газов. Однако эффект зависит от технологии производства и сырья.

Эксперт считает, что производителям нужно улучшать состав и делать его прозрачным. Потребителям он советует использовать такие продукты как дополнение к сбалансированному рациону, а не как его основу.

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