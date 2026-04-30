Под завалами люди: рудник обрушился в Магаданской области

сегодня в 08:50

До 8 человек может быть под завалами после обрушения в руднике под Магаданом

В Магаданской области на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе сошла горная масса. Как сообщает Главное управление МЧС России по Магаданской области, в результате инцидента под завалами породы оказались люди.

На данный момент экстренные службы стягивают силы к месту происшествия для проведения поисково-спасательной операции. К вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России.

В зоне обрушения могут находиться до 8 человек.

Точные причины схода породы и объем обрушившейся массы установят специалисты. К месту происшествия направились горноспасатели, пожарные и медики, всего 16 человек и 6 единиц техники.

