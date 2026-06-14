На Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы вблизи хутора Западного

сегодня в 13:35

В Крымском районе Краснодарского края ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы в районе хутора Западного. Развернут пункт временного размещения граждан.

Так, режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. После прорыва дамбы вода затопила более 4,3 тыс. га сельхозземель.

«Такое решение принято на заседании КЧС, которое провел временно исполняющий полномочия главы Крымского района Станислав Казанжи», — говорится в сообщении администрации муниципалитета в Telegram-канале.

Вода продолжает идти на сельскохозяйственные угодья и наполнять Афипский канал, угрожая жилым домам в станице Троицкой. Для местных жителей организован пункт временного размещения в Доме культуры. Власти призывают соблюдать меры предосторожности.

Спасатели и оперативные службы работают на месте происшествия, ведется мониторинг уровня воды.

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