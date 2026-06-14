Шаровая молния залетела в духовку к семье в Твери

В квартиру в Твери залетел объект, похожий на шаровую молнию, он влетел прямо в духовку, сообщает SHOT .

Многодетные супруги стояли возле окна и снимали сверкающие молнии 12 июня.

По словам семьи, в какой-то момент одна из молний резко сверкнула, приблизилась к окну, затем залетела в духовку. Мужчина стал заливать ее водой из бутылки, хотя плита была включена. В итоге супруги вызвали пожарных.

Ранее инженер-конструктор Сергей Уйманов рассказал РИАМО, как вести себя при встрече с шаровой молнией. Важно не паниковать и не бежать.

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